Участники рынка оценивают ежедневный ущерб от простоя торговых центров в 50-100 млн рублей
13:32 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Простой каждого торгового центра, временно остановившего работу из-за мер по борьбе с распространением коронавируса в РФ, обойдется владельцам в 50-100 млн рублей ежедневно. Такую оценку ТАСС предоставил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.
"Простой каждого ТЦ <...> можно оценить в от 50 до 100 млн рублей в день, - рассказал он. - Я боюсь считать цифры, которые выходят у арендаторов, потому что это выручка и обороты, которые также измеряются сотнями миллионов рублей".
Текущий же объем задолженности торговых центров перед банками Шакиров оценивает более чем в 2 трлн рублей. "Поэтому в целом ситуация получается очень печальной. Она будет развиваться в геометрической прогрессии", - предположил он.
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