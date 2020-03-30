Участники рынка оценивают ежедневный ущерб от простоя торговых центров в 50-100 млн рублей

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Простой каждого торгового центра, временно остановившего работу из-за мер по борьбе с распространением коронавируса в РФ, обойдется владельцам в 50-100 млн рублей ежедневно. Такую оценку ТАСС предоставил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.

"Простой каждого ТЦ <...> можно оценить в от 50 до 100 млн рублей в день, - рассказал он. - Я боюсь считать цифры, которые выходят у арендаторов, потому что это выручка и обороты, которые также измеряются сотнями миллионов рублей".

Текущий же объем задолженности торговых центров перед банками Шакиров оценивает более чем в 2 трлн рублей. "Поэтому в целом ситуация получается очень печальной. Она будет развиваться в геометрической прогрессии", - предположил он.