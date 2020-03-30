Сидеть в самоизоляции москвичам придется до 14 апреля

18:08 Источник: Интерфакс

Введенный с понедельника в Москве режим обязательной самоизоляции для всех москвичей независимо от возраста будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - сказал собеседник агентства.