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Сидеть в самоизоляции москвичам придется до 14 апреля

18:08 30.03.2020 Источник: Интерфакс

Введенный с понедельника в Москве режим обязательной самоизоляции для всех москвичей независимо от возраста будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - сказал собеседник агентства.

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