Общенациональный карантин в США крайне маловероятен - Трамп

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение федеральным правительством США общенационального карантина в связи с распространением нового коронавируса в стране крайне маловероятно. Об этом в понедельник заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома перед журналистами.

Отвечая на вопрос, собирается ли федеральное правительство вводить общенациональный карантин, глава государства отметил, что это "на данный момент крайне маловероятно". Он добавил, что власти обсуждали эту возможность.

В то же время Трамп подчеркнул, что власти страны могут ужесточить санитарные ограничения. "По больше части рекомендации останутся такими, как сейчас, возможно, даже [станут] немного более жесткими", - указал глава вашингтонской администрации.