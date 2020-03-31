0
0
130
НОВОСТИ

Общенациональный карантин в США крайне маловероятен - Трамп

07:30 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение федеральным правительством США общенационального карантина в связи с распространением нового коронавируса в стране крайне маловероятно. Об этом в понедельник заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома перед журналистами.

Отвечая на вопрос, собирается ли федеральное правительство вводить общенациональный карантин, глава государства отметил, что это "на данный момент крайне маловероятно". Он добавил, что власти обсуждали эту возможность.

В то же время Трамп подчеркнул, что власти страны могут ужесточить санитарные ограничения. "По больше части рекомендации останутся такими, как сейчас, возможно, даже [станут] немного более жесткими", - указал глава вашингтонской администрации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 31.03.2020
Более 3 тыс человек умерло из-за коронавируса в США - Университет Джонса Хопкинса
0
42
08:10 31.03.2020
Высокоточный тест для выявления коронавируса разработали эпидемиологии Роспотребнадзора
0
73
07:50 31.03.2020
Чтобы получить новый кредит от МВФ рада приняла закон о рынке земли Украины
0
122
07:40 31.03.2020
За ложную информацию о пандемии будет штраф от 300 до 700 тысяч рублей
0
125
22:17 30.03.2020
Скворцова рассказала о сложности и сроках создание вакцины против COVID-19
0
782
21:35 30.03.2020
Росавиация ограничила прибытие авиапассажиров в Москву
0
767
20:16 30.03.2020
Информация о снятии режима самоизоляции в Москве 14 апреля неверна - оперштаб
0
866
20:05 30.03.2020
Режим полной самоизоляции введен в Санкт-Петербурге
0
832
19:45 30.03.2020
Уже более 100 тыс человек заразились коронавирусом в Италии
0
804
19:40 30.03.2020
В 16-ти регионах России введены ограничения, подобные столичным
0
785

Возврат к списку