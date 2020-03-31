Лукашенко и Пашинян констатировали, что цены на российский природный газ завышены

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник обсудили цены на импортируемые из России углеводороды. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

По данным агентства, стороны согласились, что цены на российский природный газ завышены и не соответствуют мировому уровню.