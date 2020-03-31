Госдума обязывает сотрудников Росгвардии представляться

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума приняла проект об обязанности сотрудников Росгвардии представляться. Документ прошёл первое чтение.

Согласно ему, сотрудники при исполнении будут должны предъявлять служебное удостоверение, а также разъяснять гражданам причину и основание применяемых мер.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым. Они считают, что в законе есть пробел, согласно которому, сотрудники полиции обязаны представляться гражданам, а Росгвардии — нет. Говорит Москва