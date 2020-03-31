ФНС приостановила все проверки в стране

16:12 Источник: Эхо Москвы

Федеральная налоговая служба приостановила все проверки в стране, — сообщил глава ФНС Даниил Егоров на совещании в правительстве по экономическим вопросам.

Егоров также отметил, что приостановлена подача заявлений о банкротстве компаний. Тем временем, в Кремле сообщили сегодня, что сотрудники администрации президента подали декларации о доходах и расходах. Это сделано вовремя – в срок до 1 апреля, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эхо Москвы