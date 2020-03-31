В РФ упрощаются правила техосмотра автомобилей

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума упростила правила техосмотра автомобилей. Теперь его можно не проводить машинам возрастом до 4 лет, автомобили от 4 до 10 лет должны проходить контроль специалистов раз в два года, старше 10 лет — каждый год.

Также депутаты перенесли вступление в силу закона об обязательной фотофиксации автомобиля во время техосмотра, а также оформление диагностических карт в электронном виде. Вместо 7 июня этого года нововведение должно вступить в силу 1 марта 2021-го. Говорит Москва