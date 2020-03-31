Генсек ООН: Восстановление от COVID-19 должно привести мир к новой модели экономики

19:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил доклад о мерах по помощи странам в борьбе с коронавирусом, а также учредил целевой Фонд поддержки и реагирования на угрозу. Об этом заявил сам генсек на состоявшейся во вторник виртуальной конференции.

"Мир столкнулся с беспрецедентным испытанием, - признал он. - И сейчас наступил момент истины".

"ООН в координации с партнерами учреждает целевой Фонд поддержки и реагирования на угрозу коронавируса, чтобы поддержать страны со средним и низким доходом в ответе на этот вызов, а также в восстановлении экономики", - информировал Гутерриш.

Генсек также отметил, что после победы над пандемией страны столкнуться с выбором - возвращаться к прежнему мироустройству или решительно бороться с теми проблемами, которые делают мир более уязвимым. "Восстановление от COVID-19 должно привести мир к новой модели экономики", - заключил он.