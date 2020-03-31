Генсек ООН: Восстановление от COVID-19 должно привести мир к новой модели экономики
19:27 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил доклад о мерах по помощи странам в борьбе с коронавирусом, а также учредил целевой Фонд поддержки и реагирования на угрозу. Об этом заявил сам генсек на состоявшейся во вторник виртуальной конференции.
"Мир столкнулся с беспрецедентным испытанием, - признал он. - И сейчас наступил момент истины".
"ООН в координации с партнерами учреждает целевой Фонд поддержки и реагирования на угрозу коронавируса, чтобы поддержать страны со средним и низким доходом в ответе на этот вызов, а также в восстановлении экономики", - информировал Гутерриш.
Генсек также отметил, что после победы над пандемией страны столкнуться с выбором - возвращаться к прежнему мироустройству или решительно бороться с теми проблемами, которые делают мир более уязвимым. "Восстановление от COVID-19 должно привести мир к новой модели экономики", - заключил он.
НОВОСТИ
- 20:54 31.03.2020
- Властям Италии, похоже, удалось прекратить ускорение распространения COVID-19
- 20:00 31.03.2020
- На "Московской бирже" во вторник вечером рубль уверенно растет к бивалютной корзине
- 19:36 31.03.2020
- Подавать документы на бюджетные места в ВУЗы можно будет до 10 августа
- 18:50 31.03.2020
- Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит от 4 тыс руб - проект
- 18:31 31.03.2020
- Помпео озвучил новый план по урегулированию в Венесуэле
- 17:40 31.03.2020
- В РФ упрощаются правила техосмотра автомобилей
- 17:12 31.03.2020
- Российские призывники отправятся на военную службу не раньше 20 мая
- 17:00 31.03.2020
- У главного врача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус
- 16:32 31.03.2020
- Валовой внешний долг Украины вырос за 2019 год до $122 млрд
- 16:12 31.03.2020
- ФНС приостановила все проверки в стране
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать