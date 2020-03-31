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Подавать документы на бюджетные места в ВУЗы можно будет до 10 августа

19:36 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство науки и высшего образования России сдвинуло сроки приемных кампаний в вузы в 2020 году. Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа, сообщил во вторник глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Сроки вступительных испытаний и вообще приемные кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году последним днем подачи документов абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа", - сказал он в эфире Первого канала, добавив, что первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая - 24 августа.

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