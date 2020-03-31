Властям Италии, похоже, удалось прекратить ускорение распространения COVID-19

20:54 Источник: Интерфакс

В Италии за сутки выявили 4053 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает управление гражданской обороны.

В понедельник эта цифра была примерно такой же - 4050 человек. Медики отмечают, что это может быть признаком того, что властям удалось прекратить процесс ускорения распространения инфекции.

За все время в стране коронавирусом заразились 105 тыс. 792 человека. Скончались от последствий заражения, в общей сложности, 837 человек. Более 15,7 тыс. пациентов в Италии полностью завершили курс лечения.