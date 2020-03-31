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Самолет с медоборудованием для США практически готов к вылету - Песков

21:24 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток", - сказал он. По словам Пескова, об этой помощи шла речь в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты, - сказал он. - Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера". Песков заметил, что в процессе согласования деталей реализации этой договоренности двух лидеров "сложилось впечатление, что некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов".

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