Самолет с медоборудованием для США практически готов к вылету - Песков
21:24 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток", - сказал он. По словам Пескова, об этой помощи шла речь в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты, - сказал он. - Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера". Песков заметил, что в процессе согласования деталей реализации этой договоренности двух лидеров "сложилось впечатление, что некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов".
НОВОСТИ
- 20:54 31.03.2020
- Властям Италии, похоже, удалось прекратить ускорение распространения COVID-19
- 20:00 31.03.2020
- На "Московской бирже" во вторник вечером рубль уверенно растет к бивалютной корзине
- 19:36 31.03.2020
- Подавать документы на бюджетные места в ВУЗы можно будет до 10 августа
- 19:27 31.03.2020
- Генсек ООН: Восстановление от COVID-19 должно привести мир к новой модели экономики
- 18:50 31.03.2020
- Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит от 4 тыс руб - проект
- 18:31 31.03.2020
- Помпео озвучил новый план по урегулированию в Венесуэле
- 17:40 31.03.2020
- В РФ упрощаются правила техосмотра автомобилей
- 17:12 31.03.2020
- Российские призывники отправятся на военную службу не раньше 20 мая
- 17:00 31.03.2020
- У главного врача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус
- 16:32 31.03.2020
- Валовой внешний долг Украины вырос за 2019 год до $122 млрд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать