В Таиланде за шутку 1 апреля про коронавирус можно сесть в тюрьму на 5 лет - СМИ
22:44 31.03.2020 Источник: Интерфакс
Несколько стран, среди которых Таиланд, Германия и Индия, обратились с призывом к согражданам не распространять шутки на тему коронавируса в День смеха, 1 апреля, сообщает во вторник издание The Hill.
Так, власти Таиланда объявили, что шутки на эту тему могут повлечь за собой наказание до пяти лет лишения свободы.
"Не лгите завтра, не распространяйте ложную информацию о ситуации COVID-19 и об инфекции", - заявили власти страны на своей странице в Twitter.
Управление кибербезопасности штата Махараштра в Индии, в свою очередь, пообещало возбудить уголовное дело против любого, кто распространяет дезинформацию или слухи о COVID-19.
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