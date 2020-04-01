В США вылетел самолет с медицинским оборудованием - Минобороны РФ
08:40 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский самолет с медицинским оборудованием на борту вылетел в США. Об этом в среду сообщило Минобороны РФ.
"Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.
Как сообщил ТАСС представитель американской администрации, власти США ожидают прибытия самолета в среду. По его словам, он доставит средства личной защиты и медицинские принадлежности.
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