Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 2,7 тыс. человек

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 440 - до 2 777 человек в 75 регионах страны. Выздоровели на данный момент 190 человек, 24 человека умерли, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению 69 человек, за весь период выздоровели 190. За сутки зарегистрировано семь летальных случаев. За весь период - 24", - говорится в сообщении штаба.