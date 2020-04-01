Против россиянки возбуждено дело за нарушение карантина
13:05 01.04.2020
В отношении 35-летней москвички Надежды Л. возбуждено уголовное дело за нарушение карантина, сообщает РЕН ТВ.
Женщине необходимо было в течение 14 дней находиться в изоляции. В период с 16 по 17 марта она могла контактировать с человеком, зараженным коронавирусом, в поезде, который следовал по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск. Она нарушила режим изоляции: было установлено, что жительница столицы была пассажиркой самолета, который вылетел из Минеральных Вод в Санкт-Петербург.
Далее на поезде она отправилась в Мурманск. Тем самым Надежда Л. допустила нарушения санитарно-эпидемиологических правил, которые могли повлечь по неосторожности массовое заболевание людей. Уголовное дело возбуждено по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
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