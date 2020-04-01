0
0
72
НОВОСТИ

Против россиянки возбуждено дело за нарушение карантина

13:05 01.04.2020

В отношении 35-летней москвички Надежды Л. возбуждено уголовное дело за нарушение карантина, сообщает РЕН ТВ.

Женщине необходимо было в течение 14 дней находиться в изоляции. В период с 16 по 17 марта она могла контактировать с человеком, зараженным коронавирусом, в поезде, который следовал по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск. Она нарушила режим изоляции: было установлено, что жительница столицы была пассажиркой самолета, который вылетел из Минеральных Вод в Санкт-Петербург.

Далее на поезде она отправилась в Мурманск. Тем самым Надежда Л. допустила нарушения санитарно-эпидемиологических правил, которые могли повлечь по неосторожности массовое заболевание людей. Уголовное дело возбуждено по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 01.04.2020
Убытки стран ЕС от пандемии коронавируса составят миллиарды евро - исследование
0
47
13:20 01.04.2020
Рособрнадзор может разрешить регионам РФ самим определить сроки ОГЭ на фоне коронавируса
0
75
13:00 01.04.2020
Рособрнадзор может провести итоговые контрольные дистанционно - врио главы ведомства
0
97
12:53 01.04.2020
Проект "Музейная Москва онлайн" сформировал пятерку лучших онлайн коллекций
0
107
12:32 01.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 2,7 тыс. человек
0
148
12:20 01.04.2020
РФ может избежать европейского сценария развития эпидемии - ВОЗ
0
200
12:05 01.04.2020
Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в поселке Коммунарка
0
188
12:00 01.04.2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $25
0
178
11:32 01.04.2020
Ирак планирует увеличить добычу нефти
0
238
11:25 01.04.2020
Первому каналу сегодня исполняется 25 лет
0
206

Возврат к списку