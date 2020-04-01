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Убытки стран ЕС от пандемии коронавируса составят миллиарды евро - исследование

13:32 01.04.2020 Источник: Интерфакс

Убытки ЕС от пандемии коронавируса составят миллиарды евро, сообщает в среду влиятельный немецкий экономический институт Ifo со ссылкой на собственные расчеты.

Ученые проанализировали последствия пандемии для Австрии, Швейцарии, Италии, Испании, Франции и Великобритании, во внимание при анализе брали в первую очередь тот факт, что из-за пандемии многие предприятия остаются закрытыми.

По данным Ifo, убытки Австрии при частично неработающих предприятиях в течение двух месяцев составят от 34 до 57 миллиардов евро. В случае, если компании будут закрыты три месяца, убытки могут вырасти до 83 миллиардов евро. Два месяца "простоя" будут стоить экономике Швейцарии от 49 до 81 миллиарда евро, в Испании убытки могут составлять до 171 миллиардов евро. Франции при частичном закрытии предприятий в течение двух месяцев ученые предсказывают убытки от 176 до 298 миллиардов евро. Великобритания может потерять еще больше - до 328 миллиардов евро.

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