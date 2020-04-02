Путин после 16:00 мск выступит с новым обращением к гражданам

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в четверг после 16:00 мск выступит с новым обращением к гражданам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то, наверное, после 16:00 мск, начиная с 16:00 мск ориентировочно можно будет ждать", - сказал пресс- секретарь Путина.

Он отметил, что в настоящее время президент работает над текстом этого обращения.