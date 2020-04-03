09:05 Источник: Эхо Москвы

Международное рейтинговое агентство Fitch вновь ухудшило прогноз по цене нефти марки Brent. В 2020 году она упадет до $35 за баррель. Оценка по WTI понижена до $32.

Минэнерго РФ не исключает дальнейшего снижения цен на нефть, но не обязательно на долгий период, заявил в эфире «Эха Москвы» министр энергетики Александр Новак. Он допускает возможность переговоров с Саудовской Аравией по возвращению к сделке по ограничению нефтедобычи, в случае интереса стран, не входящих в ОПЕК+, однако отмечает, что многие страны считают, что это бесполезно.