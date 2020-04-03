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НОВОСТИ

На Пхукете закроют все гостиницы

11:00 03.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Пхукете закроют все гостиницы с 4 апреля. Такое решение принял губернатор острова, сообщает Phuket News. При этом те гостиницы, где сейчас проживают туристы, остаются открытыми, но принимать новых постояльцев не могут. Отели должны закрыться, как только последний гость покинет их.

Согласно указу, нарушение влечёт за собой наказание в виде тюремного срока до одного года либо штраф в 100 тысяч бат, либо и то, и другое.

Также отмечается, что аэропорт Пхукета останется закрытым, по крайней мере, до 30 апреля, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Экстренные рейсы для доставки туристов домой могут быть организованы правительством позже.

По последним данным, в Таиланде зарегистрировано 1 875 случаев заражения COVID-19, число скончавшихся достигло 15. Из них на Пхукете зарегистрировано 87 случаев заболевания.  Говорит Москва

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