Граждане могут посещать супермаркеты не у дома - Минпромторг

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг просит регионы РФ объяснить гражданам, что они при самоизоляции могут посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома, говорится в письме главы министерства Дениса Мантурова руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Документ имеется в распоряжении ТАСС, пресс- служба министерства подтвердила его подлинность.

"Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок", - говорится в письме. По словам министра, это необходимо, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам.