Граждане могут посещать супермаркеты не у дома - Минпромторг
17:40 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпромторг просит регионы РФ объяснить гражданам, что они при самоизоляции могут посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома, говорится в письме главы министерства Дениса Мантурова руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Документ имеется в распоряжении ТАСС, пресс- служба министерства подтвердила его подлинность.
"Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок", - говорится в письме. По словам министра, это необходимо, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
НОВОСТИ
- 18:45 03.04.2020
- Непродовольственные магазины могут стать пунктами выдачи заказов
- 18:36 03.04.2020
- В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина
- 18:15 03.04.2020
- Лицензию на продажу и производство алкоголя могут продлить на год
- 17:12 03.04.2020
- В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
- 17:00 03.04.2020
- РФ в ночь на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев - СМИ
- 16:32 03.04.2020
- Меркель вышла на работу после изоляции
- 16:15 03.04.2020
- Данные сотовых операторов: Около 70% москвичей сидят дома
- 16:12 03.04.2020
- Набиуллина допустила рост безработицы на фоне коронавируса
- 16:00 03.04.2020
- В Китае больше не будут перевоспитывать проституток в трудовых лагерях
- 15:42 03.04.2020
- В Москве для контроля за больными COVID-19 запущен "Социальный мониторинг"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать