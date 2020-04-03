Первое в РФ уголовное дело за фейк о коронавирусе возбуждено в Петербурге

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") возбуждено в Петербурге. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, речь идет о публикации в соцсети "ВКонтакте" о заражении коронавирусной инфекцией в одной из поликлиник в Курортном районе Петербурга.

"Поступили данные о распространении заведомо ложной информации в социальной сети "ВКонтакте" о заражении коронавирусной инфекцией в одной из поликлиник в Курортном районе. Возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ", - сказал собеседник агентства.