0
0
55
НОВОСТИ

Погода в Москве 4 апреля: Днем тепло, ночью холодно

09:15 04.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/ с, в связи с чем 4 апреля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:45 04.04.2020
Часть кошек, живущих в Ухане, являются носителями COVID-19 - Исследование
0
129
09:30 04.04.2020
Власти перебросили в Нью-Йорк военные похоронные команды - СМИ
0
111
09:00 04.04.2020
Боле 2 тыс граждан РФ, желающих вернуться домой, застряли в США
0
134
22:45 03.04.2020
Еще 4 человека с коронавирусом умерли в Москве - оперштаб
0
775
22:15 03.04.2020
По данным ВОЗ число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за сутки на 76 190 человек
0
751
21:45 03.04.2020
Бюджет РФ сверстан из расчета $42 за баррель - Путин
0
798
21:15 03.04.2020
Сообщение о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому ложное - департамент здравоохранения
0
791
20:50 03.04.2020
Сбербанк напоминает: оплата услуг ЖКХ более выгодна без посещения офиса банка
0
1102
20:45 03.04.2020
За сутки в Москве было взято 14 тысяч проб на коронавирус - Ракова
0
754
20:15 03.04.2020
Первое в РФ уголовное дело за фейк о коронавирусе возбуждено в Петербурге
0
804

Возврат к списку