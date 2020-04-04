Погода в Москве 4 апреля: Днем тепло, ночью холодно
09:15 04.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 2 градусов.
Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/ с, в связи с чем 4 апреля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.
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