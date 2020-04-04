Данные по распространению коронавируса в России на 4 апреля
11:30 04.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 582 и сейчас составляет 4731 в 78 регионах. Выздоровели на данный момент 333 человека, 43 умерли, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрирован 4731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах. Выписаны по выздоровлению всего за сутки 52 человека. Итого выписано - 333. За сутки умерли 9 пациентов с коронавирусом. Всего умерли 43 человека", - говорится в сообщении штаба.
НОВОСТИ
- 09:45 04.04.2020
- Часть кошек, живущих в Ухане, являются носителями COVID-19 - Исследование
- 09:30 04.04.2020
- Власти перебросили в Нью-Йорк военные похоронные команды - СМИ
- 09:15 04.04.2020
- Погода в Москве 4 апреля: Днем тепло, ночью холодно
- 09:00 04.04.2020
- Боле 2 тыс граждан РФ, желающих вернуться домой, застряли в США
- 22:45 03.04.2020
- Еще 4 человека с коронавирусом умерли в Москве - оперштаб
- 22:15 03.04.2020
- По данным ВОЗ число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за сутки на 76 190 человек
- 21:45 03.04.2020
- Бюджет РФ сверстан из расчета $42 за баррель - Путин
- 21:15 03.04.2020
- Сообщение о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому ложное - департамент здравоохранения
- 20:50 03.04.2020
- Сбербанк напоминает: оплата услуг ЖКХ более выгодна без посещения офиса банка
- 20:45 03.04.2020
- За сутки в Москве было взято 14 тысяч проб на коронавирус - Ракова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать