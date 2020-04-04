Данные по распространению коронавируса в России на 4 апреля

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 582 и сейчас составляет 4731 в 78 регионах. Выздоровели на данный момент 333 человека, 43 умерли, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрирован 4731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах. Выписаны по выздоровлению всего за сутки 52 человека. Итого выписано - 333. За сутки умерли 9 пациентов с коронавирусом. Всего умерли 43 человека", - говорится в сообщении штаба.