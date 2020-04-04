Россия взяла тайм-аут в два дня на возвращение сограждан из-за рубежа - Голикова
16:40 04.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не прекращает вывоз граждан из-за рубежа, а только приостанавливает, чтобы четко понимать, в каком количестве и куда они вернутся. Об этом заявила в субботу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Почему введен временный тайм-аут вывоза из-за рубежа наших граждан? Временный тайм-аут - это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко понимали, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию РФ", - сказала она.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, который возглавляет Голикова, говорили, что полеты возобновятся в понедельник.
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