Собянин обязал все компании и учреждения обеспечить соцдистанцирование
21:59 04.04.2020
Работающие в условия коронавируса городские предприятие и учреждения должны создать условия для социального дистанцирования сотрудников. По словам мэра Сергея Собянина, требование о дистанцировании из рекомендательного превращается в обязательное к исполнению.
«Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 м между работниками и посетителями, написал градоначальник на своём сайте. - Из рекомендательного это требование становится обязательным. Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников».
Представители власти теперь смогут даже налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые не следуют требованиям. Контролем займутся представители Оъединения административно-технических инспекцией, департамента торговли и услуг, префектур административных округов и управ районов, департамента образования и науки, Московской административной дорожной инспекции, Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. Более подробная информация размещена на городском ресурсе mos.ru.
НОВОСТИ
- 14:32 03.04.2020
- Генерал-полковник Арсланов отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ - источник
- 13:05 03.04.2020
- Помощь Сербии в борьбе с коронавирусом будет доставлена за 11 рейсов - МО РФ
- 20:30 02.04.2020
- НАТО будет получать информацию с радаров в Украине и Грузии
- 16:12 02.04.2020
- США передали Эстонии противотанковые ракеты Raytheon Javelin
- 22:03 01.04.2020
- На авианосце ВМС США, находящимся в море, обнаружен коронавирус
- 17:12 31.03.2020
- Российские призывники отправятся на военную службу не раньше 20 мая
- 09:05 31.03.2020
- Путин подписал указ о весеннем призыве
- 10:05 30.03.2020
- КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки - СМИ
- 11:05 28.03.2020
- США препятствуют возвращению сирийских беженцев в свои дома, что грозит катастрофой из-за нарастающей пандемии
- 21:44 27.03.2020
- В течение нерабочей недели Сотрудники Росгвардии в Москве будут работать в обычном режиме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать