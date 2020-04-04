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Собянин обязал все компании и учреждения обеспечить соцдистанцирование

21:59 04.04.2020

Работающие в условия коронавируса городские предприятие и учреждения должны создать условия для социального дистанцирования сотрудников. По словам мэра Сергея Собянина, требование о дистанцировании из рекомендательного превращается в обязательное к исполнению.

«Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 м между работниками и посетителями, написал градоначальник на своём сайте. - Из рекомендательного это требование становится обязательным. Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников».

Представители власти теперь смогут даже налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые не следуют требованиям. Контролем займутся представители Оъединения административно-технических инспекцией, департамента торговли и услуг, префектур административных округов и управ районов, департамента образования и науки, Московской административной дорожной инспекции, Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. Более подробная информация размещена на городском ресурсе mos.ru.

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