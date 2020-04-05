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НОВОСТИ

Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Камчатском крае

09:40 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Камчатского края подтверждают первые два случая заражения новым коронавирусом в регионе. Об этом в воскресенье сообщает правительство Камчатского края.

Камчатка оставалась в числе последних семи регионов, где ранее не было зарегистрировано случаев заражения вирусом нового типа.

"Заболевшие граждане не покидали границы Российской Федерации и не выезжали за пределы Камчатского края. Оба они, как и люди, находившиеся с ними в контакте, помещены в отдельные боксы", - говорится в сообщении. Состояние здоровья заболевших не уточняется.

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