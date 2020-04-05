0
0
75
НОВОСТИ

В РФ из-за коронавируса под наблюдением находятся порядка 200 тыс. человек

11:45 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 200 тыс. человек остаются под контролем медицинских работников в связи с осложненной эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Роспротребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. [с начала года] находилось 401 тыс. 808 человек, по состоянию на 4 апреля под контролем остаются 198 тыс. 124 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала этого года досмотрено 5 млн 67 тыс. 614 человек на пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. За этот период выявлено 553 человека с признаками инфекционных болезней.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:15 05.04.2020
В Москве зафиксировано 536 новых случаев заражения коронавирусом
0
15
11:15 05.04.2020
На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар - МЧС
0
126
10:45 05.04.2020
Среди регионов РФ Москва находится в самой высокой группе риска - Собянин
0
165
10:15 05.04.2020
У семи россиян находящихся в Таиланде обнаружен коронавирус
0
191
09:50 05.04.2020
Для защиты энергетического сектора Трамп может ввести пошлины на импорт нефти
0
257
09:40 05.04.2020
Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Камчатском крае
0
235
09:30 05.04.2020
Собянин уверен, что изоляция сгладить пик распространения коронавируса в Москве
0
258
00:39 05.04.2020
МВД: Мужчину на Патриарших задержали за невыполнения требований полиции
0
661
21:59 04.04.2020
Собянин обязал все компании и учреждения обеспечить соцдистанцирование
0
698
21:10 04.04.2020
В Москве компании, которые продолжают работу, обязаны сообщить о своих работниках
0
920

Возврат к списку