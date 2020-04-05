В РФ из-за коронавируса под наблюдением находятся порядка 200 тыс. человек
11:45 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 200 тыс. человек остаются под контролем медицинских работников в связи с осложненной эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Роспротребнадзора.
"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. [с начала года] находилось 401 тыс. 808 человек, по состоянию на 4 апреля под контролем остаются 198 тыс. 124 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала этого года досмотрено 5 млн 67 тыс. 614 человек на пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. За этот период выявлено 553 человека с признаками инфекционных болезней.
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