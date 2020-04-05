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Испания: Более 670 человек умерло за сутки, число заразившихся выросло на 6 тыс

13:45 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Испании за сутки выросло на 6 тыс. человек - до 130 759, умерли 674 человека. Об этом сообщили в воскресенье в Минздраве королевства.

По данным ведомства, всего умерших с подтвержденной инфекцией - 12 418 человек, 38 080 пациентов выздоровели. В субботу днем ведомство информировало о 124 736 заболевших и 11 744 жертвах пандемии. Сейчас в королевстве наметилась тенденция снижения числа выявляемых за 24 часа заболевших и погибших. Власти ранее заявляли, что страна достигла пика распространения коронавируса.

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