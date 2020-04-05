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Еще минимум неделю Путин будет работать в дистанционном режиме - Песков

16:15 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин продолжит работать в дистанционном режиме еще минимум неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте "Вести.ру".

"Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что еще неделю, как минимум, а то и больше [президент будет работать дистанционно]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков подчеркнул, что решение о переходе президента на дистанционный режим работы не связано с выявлением коронавируса у главного врача московской больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым Путин общался 24 марта во время посещения медицинского учреждения. "Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство - это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что глава государства и все, кто с ним работают, регулярно тестируются на наличие коронавируса.

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