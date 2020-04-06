Начисление пени при неоплате услуг ЖКХ приостановят до 1 января - СМИ
09:05 06.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Начисления пени при неоплате коммунальных услуг приостанавливается до 1 января. Об этом сообщают источники РБК и «Ведомостей» со ссылкой на подписанное премьером Мишустиным постановление правительства. В документе, который еще не опубликован, также говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату взносов за капитальный ремонт.
При этом, как указывается в постановлении, будет введен запрет на отключение неплательщикам доступа к услугам ЖКХ. Эхо Москвы
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