Начисление пени при неоплате услуг ЖКХ приостановят до 1 января - СМИ

09:05 Источник: Эхо Москвы

Начисления пени при неоплате коммунальных услуг приостанавливается до 1 января. Об этом сообщают источники РБК и «Ведомостей» со ссылкой на подписанное премьером Мишустиным постановление правительства. В документе, который еще не опубликован, также говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату взносов за капитальный ремонт.

При этом, как указывается в постановлении, будет введен запрет на отключение неплательщикам доступа к услугам ЖКХ. Эхо Москвы