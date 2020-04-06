Число умерших от коронавируса за сутки в Испании и Италии продолжает снижаться
09:20 06.04.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
В Италии и Испании, двух странах, тяжело пострадавших от пандемии Covid-19, число умерших за сутки продолжило снижаться уже по меньшей мере третий день подряд, вызывая надежды на то, что пик эпидемии миновал.
В Испании уже третий день снижается число жертв коронавируса - за минувшие сутки там умерло 674 пациента с коронавирусом, на 135 меньше, чем в пятницу. Общее число умерших от Covid-19 в Испании - 12418 человек, а общее количество подтвержденных случаев заражения - 130759.
В Италии, по данным службы гражданской защиты, от Covid-19 за минувшие сутки скончались 525 человек - это самый низкий показатель с 19 марта. Также отмечается снижение числа госпитализированных и требующих интенсивной терапии. Всего с начала эпидемии в Италии заразилось 129 тысяч человек, 15887 человек умерли.
Каждый четвертый заболевший в мире - житель Соединенных Штатов, где по состоянию на воскресенье подтверждено 311544 случаев.
Ежедневное число погибших на сегодняшний день - самое низкое за 10 дней, и впервые с 26 марта в течение суток умерло меньше 700 человек. Русская служба Би-би-си
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