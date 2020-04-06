Французская полиция выписала 480 тыс. штрафов за нарушение режима самоизоляции

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская полиция выписала уже 480 тыс. штрафных квитанций нарушителям режима самоизоляции, из них около 100 тыс. - за последние пять дней. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в эфире радио "Франс энфо".

"Около 480 тыс. протоколов были составлены по итогам 8,4 млн проверок с начала действия ограничений, - заявил министр. - Да, конечно, нарушения есть, но я вижу, что французы являются одними из самых дисциплинированных во всем мире по части соблюдения самоизоляции. Хотя, наверное, есть места, где ежедневно встречаются идиоты".

Примечательно, что только за последние три дня было осуществлено 1,4 млн проверок граждан на улицах французских городов. Министр пояснил, что усиление контроля связано с формальным началом весенних школьных каникул в субботу, и, как показала практика, "некоторые не смогли устоять перед тем, чтобы уехать" за город. Он заявил, что не удивлен большому количеству людей на улицах в минувшие выходные, которые выдались особенно солнечными и теплыми (+20 градусов по Цельсию в воскресенье), однако призвал всех не ослаблять бдительность и как можно реже покидать свои дома. Также Кастанер признался, что обе его дочери, которым 17 и 21 год соответственно, уже три недели безвылазно сидят дома.