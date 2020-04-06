РУСАЛ выделит на развитие образования в Хакасии более 100 миллионов рублей в 2020 году

13:45

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов и вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти компании РУСАЛ Елена Безденежных в формате видеосвязи подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2020-20203 годы. В этом году РУСАЛ выделит на развитие образования в Хакасии в рамках соглашения 103,4 млн руб. Средства будут направлены на финансирование в регионе мероприятий национального проекта "Образование", а также завершение капитального ремонта в саяногорской школе №6.

На средства РУСАЛа в Хакасии ежегодно ремонтируются школы и детские сады, обновляется инфраструктура и оборудование в образовательных учреждениях, во дворах устанавливаются детские спортивно-игровые комплексы, проводятся научные фестивали и другие мероприятия. Все это направлено на повышение качества жизни и образовательных процессов для подрастающего поколения, в том числе будущих сотрудников предприятий компании.

В 2020 году на средства, выделенные РУСАЛом, будут проведены ремонты кабинетов в 37 образовательных учреждениях республики для создания в них центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Еще в 76 образовательных организациях планируется отремонтировать кабинеты информатики для создания современных цифровых информационных центров. Во время ремонта в учреждениях будут заменены двери, электропроводка, произведена внутренняя отделка помещений, установлены светильники и т.п.

Цель создания центров - формирование современных компетенций и навыков у учащихся по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", а также создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.

"Хотел бы поблагодарить руководство РУСАЛа за тесные взаимовыгодные отношения с республикой. Мы высоко ценим ваше активное участие в социально-экономической жизни Хакасии, финансовую поддержку важных для развития республики проектов. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество продолжится", - подчеркнул в ходе встречи Валентин Коновалов.

Еще 25 млн руб. в рамках соглашения РУСАЛ направит на завершение капитального ремонта во втором корпусе школы №6 Саяногорска для перевода детей начальных классов в первую смену. В 2018-2019 годах компания уже выделяла 60 млн руб. на проведение ремонтных работ в данном учреждении.

"Компания РУСАЛ всегда активно участвовала в социально-экономической жизни республики, - отметила Елена Безденежных. – Например, в прошлом году в рамках соглашения с правительством на средства компании внедрены системы безопасности в образовательных объектах Хакасии. В ближайшие годы, помимо реализации программ в социальной сфере, мы планируем взаимодействовать с правительством республики и по другим направлениям".