Правительство попросили не приглашать на торжества в честь Дня Победы лиц старше 65 лет
17:32 06.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Оргкомитет по подготовке празднования 75-й годовщины Победы еще в марте попросил правительство дать указания федеральным органам исполнительной власти воздержаться от посещения мероприятий 9-го мая людьми старше 65 лет.
Как стало известно «Эху Москвы», письмо подписал ответственный секретарь оргкомитета, советник президента Антон Кобяков. В тексте письма говорится, что ограничения должны распространиться, в том числе, и на Москву.
Напомним, — в Кремле никаких решений по поводу отмены или переноса празднования 75-летия Победы не принимали. В Подмосковье продолжаются репетиции парада, который должен состояться на Красной площади.
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