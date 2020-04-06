0
0
146
НОВОСТИ

Правительство попросили не приглашать на торжества в честь Дня Победы лиц старше 65 лет

17:32 06.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Оргкомитет по подготовке празднования 75-й годовщины Победы еще в марте попросил правительство дать указания федеральным органам исполнительной власти воздержаться от посещения мероприятий 9-го мая людьми старше 65 лет.

Как стало известно «Эху Москвы», письмо подписал ответственный секретарь оргкомитета, советник президента Антон Кобяков. В тексте письма говорится, что ограничения должны распространиться, в том числе, и на Москву.

Напомним, — в Кремле никаких решений по поводу отмены или переноса празднования 75-летия Победы не принимали. В Подмосковье продолжаются репетиции парада, который должен состояться на Красной площади.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 06.04.2020
В Госдуме усомнились в возможности запретить выселять арендаторов квартир в связи с коронавирусом
0
20
18:00 06.04.2020
В РФ не зафиксировано превышение радиационного фона из-за пожара в районе Чернобыля
0
102
17:12 06.04.2020
Потребительские цены в РФ в марте увеличились на 0,6% по сравнению с февралем
0
173
17:00 06.04.2020
Россия и Израиль разрешат гражданам обоих государств вернуться в свою страну на фоне пандемии
0
180
16:32 06.04.2020
В РФ продлен мораторий на налоговые проверки
0
207
16:20 06.04.2020
Уже у четверых московских клириков РПЦ обнаружен коронавирус
0
294
16:12 06.04.2020
На полигоне Алабино прошла первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы
0
218
16:00 06.04.2020
В Кремле согласились с тем, что часть регионов приняла избыточные меры по противодействию распространению коронавируса
0
281
15:32 06.04.2020
Новых сроков проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ пока нет - Песков
0
264
15:12 06.04.2020
Правительство установило ограничения на продажу медицинских масок
0
277

Возврат к списку