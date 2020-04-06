Правительство попросили не приглашать на торжества в честь Дня Победы лиц старше 65 лет

17:32 Источник: Эхо Москвы

Оргкомитет по подготовке празднования 75-й годовщины Победы еще в марте попросил правительство дать указания федеральным органам исполнительной власти воздержаться от посещения мероприятий 9-го мая людьми старше 65 лет.

Как стало известно «Эху Москвы», письмо подписал ответственный секретарь оргкомитета, советник президента Антон Кобяков. В тексте письма говорится, что ограничения должны распространиться, в том числе, и на Москву.

Напомним, — в Кремле никаких решений по поводу отмены или переноса празднования 75-летия Победы не принимали. В Подмосковье продолжаются репетиции парада, который должен состояться на Красной площади.