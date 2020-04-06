Число жертв коронавируса в мире превысило 70 тысяч
20:40 06.04.2020 Источник: РБК
Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв пандемии коронавируса в мире превысило 70 тыс. Большинство погибших — жители Европы.
Общее число подтвержденных случаев заражения — 1,286 млн.
По числу жертв заболевания лидируют Италия (15,8 тыс.) и Испания (13 тыс.). Вслед за ними идут США (9,6 тыс.), Франция (8 тыс.) и Великобритания (4,9 тыс.). РБК
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