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НОВОСТИ

Число жертв коронавируса в мире превысило 70 тысяч

20:40 06.04.2020 Источник: РБК

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв пандемии коронавируса в мире превысило 70 тыс. Большинство погибших — жители Европы.

Общее число подтвержденных случаев заражения — 1,286 млн.

По числу жертв заболевания лидируют Италия (15,8 тыс.) и Испания (13 тыс.). Вслед за ними идут США (9,6 тыс.), Франция (8 тыс.) и Великобритания (4,9 тыс.).  РБК

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