Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 руб., курс евро - ниже 82 руб.
22:00 06.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в ходе торгов на валютном рынке Московской биржи опустился на 0,7% - до 75,96 руб. В свою очередь, курс евро снизился на 0,8% и находился на отметке 81,99 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 20:41 мск.
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
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