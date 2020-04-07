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Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам будут предоставлять только с домашнего интернета

09:05 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сайт российского информационного агентства ТАСС вошел в список из 391 интернет-ресурса, доступ к которым будет бесплатным в рамках эксперимента до конца июня. Об этом говорится в приказе, утвержденном Минкомсвязью РФ.

Так, в список ожидаемо вошли многочисленные сервисы "Яндекса" Mail.ru Group, включая соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сайты СМИ и банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы. Согласно приказу, список сайтов не является окончательным и может меняться, но не чаще раза в неделю.

В целом все ресурсы разделены по категориям: соцсети и сообщества, мессенджеры и сервисы для обмена электронной почтой, облачные сервисы, онлайн-медиа и новостные агрегаторы, поисковики, сервисы по образованию, науке, культуре и искусству, ресурсы по здоровому образу жизни, справочные системы, сайты для поиска работы, сервисы доставки, агрегаторы и маркетплейсы, а также социальные и волонтерские сервисы.

В эксперименте примут участие крупнейшие российские операторы связи: "Ростелеком", "Мегафон", МТС, "Вымпелком", "ЭР-Телеком". При этом оговаривается, что бесплатный доступ к социально значимым ресурсам в рамках эксперимента будет предоставляться операторами только с домашнего (фиксированного), а не с мобильного интернета.

Бесплатно заходить на указанные ресурсы смогут лишь те абоненты, у кого есть действующий договор с оператором - участником эксперимента. При этом пользователи смогут подключаться к таким ресурсам в рамках эксперимента не только через веб-версии, но и через мобильные приложения.

Также оговаривается, что нижний порог скорости подключения к социально значимым ресурсам в рамках проекта "Доступный интернет" составит 10 Мбит/с. Спустя месяц после эксперимента доступ к ресурсам, не входящим в категории "Культура, литература, искусство", "Образование и обучение", "Здоровье и здоровый образ жизни" и "Наука", должен будет осуществляться на отдельных версиях таких сайтов, где отключена трансляция потокового видео.

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