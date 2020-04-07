"Нафтогаз" планирует предъявить "Газпрому" новые претензии на $17,3 млрд
17:32 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания "Нафтогаз Украины" рассматривает новые претензии к компании "Газпром" на сумму 17,3 млрд долларов, этот вопрос находится на рассмотрении наблюдательного совета украинской компании. Об этом написал в "Фейсбуке" исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" еще на сумму 17,3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы", - сообщил он, не приведя подробностей.
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