Эпидемия коронавируса в РФ может достигнуть пика в течение двух недель - Скворцова

09:00 Источник: Эхо Москвы

Эпидемия коронавируса в России может достигнуть пика в течение ближайших двух недель. Такое мнение высказала глава Федерального медико-биологического агентства и экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Спад заболеваемости, по ее словам, начнется в июне. Скворцова отметила, что ситуация заболеванием в нашей стране пока развивается по благоприятному сценарию. Во многом это связанно с тем, что власти действовали на опережение, и использовали опыт других стран – цитирует чиновницу «Интерфакс».

По последним данным, в России общее количество зараженных приближается к 7,5 тысячам. Почти 60 умерли. Эхо Москвы