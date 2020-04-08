Эпидемия коронавируса в РФ может достигнуть пика в течение двух недель - Скворцова
09:00 08.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Эпидемия коронавируса в России может достигнуть пика в течение ближайших двух недель. Такое мнение высказала глава Федерального медико-биологического агентства и экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Спад заболеваемости, по ее словам, начнется в июне. Скворцова отметила, что ситуация заболеванием в нашей стране пока развивается по благоприятному сценарию. Во многом это связанно с тем, что власти действовали на опережение, и использовали опыт других стран – цитирует чиновницу «Интерфакс».
По последним данным, в России общее количество зараженных приближается к 7,5 тысячам. Почти 60 умерли. Эхо Москвы
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