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НОВОСТИ

Эпохи глобализации в экономике завершается - Die Welt

09:20 08.04.2020 Источник: Известия

Почти половина всех компаний в мире из-за пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к «концу глобализации», пишет немецкая газета Die Welt. Такой прогноз издание делает, основываясь на опросе компаний, проведенном консалтинговым обществом EY по всему миру. 

Особенно ярким примером газета называет производство защитных масок. В этой сфере почти весь мир зависит от Китая, и многие политики и экономисты призывают предпринимать шаги для изменения этой ситуации. Отмечается, что многие предприятия в разных отраслях уже меняют схемы поставок. В результате в ближайшие годы произойдет частичный уход от глобализации, что, в свою очередь, приведет к росту инфляции.

По мнению авторов статьи, чтобы сгладить такой вариант развития событий, производителям следует более активно внедрять автоматизацию.  Известия

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