Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 8,6 тыс. человек

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1175 и сейчас составляет 8672 человек в 81 регионе страны. Выздоровело на данный момент 580 человек, 63 человека умерло, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 8672 (+15,7%) случаев коронавирусной инфекции в 81 регионах. За сутки выписаны с выздоровлением 86 человек. Выздоровевших за весь период - 580. За сутки умерло 5 пациентов. За весь период по России - 63", - говорится в сообщении штаба.