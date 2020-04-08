0
0
155
НОВОСТИ

Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 8,6 тыс. человек

12:00 08.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1175 и сейчас составляет 8672 человек в 81 регионе страны. Выздоровело на данный момент 580 человек, 63 человека умерло, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 8672 (+15,7%) случаев коронавирусной инфекции в 81 регионах. За сутки выписаны с выздоровлением 86 человек. Выздоровевших за весь период - 580. За сутки умерло 5 пациентов. За весь период по России - 63", - говорится в сообщении штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 08.04.2020
Руководство Карелии объяснило продление срока продажи алкоголя
0
22
13:10 08.04.2020
Стратегические ракетоносцы станут темой обсуждения в МО РФ
0
37
13:05 08.04.2020
Суд в Израиле приостановил передачу России прав на Александровское подворье
0
63
13:00 08.04.2020
Агентство Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе России
0
67
12:35 08.04.2020
Эксперты BSI сертифицировали внутреннюю систему менеджмента компании BI.ZONE
0
88
12:32 08.04.2020
США намерены заблокировать выделение Ирану экстренного кредита от МВФ - WSJ
0
108
12:20 08.04.2020
Кабмин выделил 3,5 млрд руб. на возмещение туроператорам части затрат из-за коронавируса
0
116
12:14 08.04.2020
МКБ вошел в ТОП-3 организаторов размещений российских облигаций
0
113
12:14 08.04.2020
Москва выделит 5 млрд федеральным клиникам на подготовку к приему больных с коронавирусом
0
116
12:05 08.04.2020
Аэропорт Грозного предупредил, что не пустит пассажиров из Москвы без справки об отсутствии коронавируса
0
148

Возврат к списку