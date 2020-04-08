ОЗХО обвинила сирийские власти в использовании химического оружия в марте 2017 г.

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила доклад, в котором возложила ответственность на сирийские власти за боевое применение отравляющих веществ в марте 2017 года. Документ опубликован в среду на сайте организации.

В докладе говорится, что вооруженные силы Сирии несут ответственность за применение ядовитого газа зарина и хлора в населенном пункте Эль-Латамна в провинции Хомс в марте 2017 года.