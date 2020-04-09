На Украине заявили о готовности к прекращению транзита российского газа

09:32 Источник: Газета.Ru

Украина готова к прекращению транзита российского газа после запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью порталу Liga.net. «К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», – подчеркнул Макогон.

При этом он выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода раньше 2021 года. Кроме того, Украина «не прекращает бороться» против запуска «Северного потока – 2» и рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров.

Строительство «Северного потока – 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано. Газета.Ru