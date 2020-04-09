Роспотребнадзор заявил, что значительного роста внебольничных пневмоний в России нет
11:00 09.04.2020 Источник: Интерфакс
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) не отмечает значительного по сравнению с предыдущими годами повышения заболеваемости внебольничными пневмониями в России.
"В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено", - говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусной инфекцией, опубликованном в четверг.
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