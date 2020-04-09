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В Москве создан комитет по борьбе с коронавирусом

10:40 09.04.2020

В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров. Медики предложили включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Участники Клинического комитета выступили с первой инициативой – отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии. В настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом. Эта тенденция отчетливо заметна в последние несколько дней.

«Кроме того, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена», - разъясняет Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке.

Исходя из этого, Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов. Если при эвакуации в стационар у пациента еще нет результатов теста, но при обследовании в приемном отделении выявляются КТ-признаки пневмонии-COVID 19 с характерными клиническими проявлениями, то его госпитализируют в стационар и ведут как больного с COVID-инфекцией.

«На основании консенсуса членов Клинического комитета по COVID19 подписан приказ Департамента здравоохранения об изменении принципов маршрутизации пациентов, диагностики и принятия клинических решений на уровне приемного отделения, в период пребывания в стационаре и при выписке больных”, - прокомментировал руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Отметим, что сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом еще в ряде московских больниц.

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