Путин сам придумал пример печенегов и половцев для речи на совещании - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сам добавил пассаж про печенегов и половцев в выступление на совещании с губернаторами, рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В среду Путин проводил в режиме видеоконференции совещание с губернаторами всех регионов, представителями правительства и администрации Кремля по проблемам противодействия распространению коронавируса. Говоря о том, что пандемия со временем закончится, президент привел несколько примеров серьезных испытаний, с которыми Россия успешно справлялась, среди них он назвал набеги печенегов и половцев.

Отвечая на вопрос, кем это сравнение было включено в речь Путина, представитель Кремля заверил: "Это инициатива самого президента". "То есть, это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление", - отметил Песков. Пресс-секретарь признался, что не может сказать, "что стало источником для этой фразы".