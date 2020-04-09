"Мос.ру" поможет родителям записать ребенка в школу, оформить льготное питание и сделать многое другое не выходя из дома

22:55

Портал «Мос.ру» позволяет родителям не выходя из дома решить столичным родителям многие задачи, связанные с получением образования. На сайте в электронном виде доступны более 330 услуг и сервисов, которыми можно воспользоваться в условиях самоизоляции лишь при помощи любого гаджета, имеющего выход в интернет. Например, зарегистрированные пользователи могут получить бесплатный доступ к электронному дневнику школьника. Чтобы узнать результаты ЕГЭ и ОГЭ, а также итогового сочинения (изложения) тоже никуда не нужно ходить, поскольку доступ к ним есть на «Мос.ру». Родителям требуется только код регистрации, указанный в уведомлении на экзамен и номер паспорта.

Также на портале можно записать ребенка в школу в первый класс или оформить перевод из одной школы в другую, а так же записаться в колледж, училище или техникум, формить карту москвича для студента, аспиранта или ординатора. Здесь же можно оформить ребенка в кружок, секцию или дом творчества. а также оплатить услуги дополнительного образования.

Кроме того, зарегистрированные пользователи смогут подтвердить документ об образовании, квалификации, ученой степени или звании.

На сайте постоянно обновляются разделы, в которых можно узнать о возможностях проведения досуга в условиях самоизоляции и найти анонсы предстоящих мероприятий, которые пройдут в режиме онлайн.

При этом регистрация на портале займет всего несколько минут, новому пользователю необходимо просто заполнить небольшую анкету, оставив свои личные данные и контактный номер.