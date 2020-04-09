"Мос.ру" поможет родителям записать ребенка в школу, оформить льготное питание и сделать многое другое не выходя из дома
22:55 09.04.2020
Также на портале можно записать ребенка в школу в первый класс или оформить перевод из одной школы в другую, а так же записаться в колледж, училище или техникум, формить карту москвича для студента, аспиранта или ординатора. Здесь же можно оформить ребенка в кружок, секцию или дом творчества. а также оплатить услуги дополнительного образования.
Кроме того, зарегистрированные пользователи смогут подтвердить документ об образовании, квалификации, ученой степени или звании.
На сайте постоянно обновляются разделы, в которых можно узнать о возможностях проведения досуга в условиях самоизоляции и найти анонсы предстоящих мероприятий, которые пройдут в режиме онлайн.
При этом регистрация на портале займет всего несколько минут, новому пользователю необходимо просто заполнить небольшую анкету, оставив свои личные данные и контактный номер.
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