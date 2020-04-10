Досрочное завершение учебного года во всех школах РФ не рассматривается - замминистра
12:20 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпросвещения РФ не рассматривает досрочное завершение учебного года во всех школах России, заявил в пятницу заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на пресс-конференции в ТАСС.
"Школа имеет автономию в принятии решений по организации образовательного процесса. Поэтому мы дали возможность выбрать различные варианты для каждой образовательной организации, согласовать их со своим учредителем, министерством образования своего региона, определиться, как школа будет заканчивать учебный год. Сегодня очень активно обсуждается в обществе сокращение учебного года, я хотел бы особо обратить внимание, что в разъяснениях министерства просвещения о досрочном полном завершении учебного года речи не идет", - сказал Басюк.
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