0
0
95
НОВОСТИ

В Москве уже 350 человек вылечились от коронавируса

13:32 10.04.2020 Источник: НГ-Online

Еще 37 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

«За прошедшие сутки еще 37 человек выздоровели после лечения от коронавируса. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 350», — сказала заммэра.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 10.04.2020
Дома лечатся около 3 тысяч москвичей с коронавирусом
0
27
14:00 10.04.2020
Депутат ГД предложил дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
0
52
13:50 10.04.2020
Сервис ипотечных кредитов Сбербанка "ДомКлик" переживает наплыв клиентов
0
67
13:20 10.04.2020
В Испании за сутки от коронавируса умерли 605 человек, это минимум с 24 марта
0
119
13:05 10.04.2020
Россию попросили предоставить аппараты ИВЛ более 30 стран
0
163
13:03 10.04.2020
Количество больных пневмонией в Москве по сравнению с прошлой неделей выросло с 2,6 тыс. случаев до 5,5 тыс - Ракова
0
165
13:00 10.04.2020
Путин поручил принять дополнительные меры по контролю за соблюдением карантина
0
178
12:32 10.04.2020
Центральная больница РПЦ начала проверку московских монастырей на коронавирус
0
169
12:20 10.04.2020
Досрочное завершение учебного года во всех школах РФ не рассматривается - замминистра
0
221
12:05 10.04.2020
Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции - исследование
0
213

Возврат к списку