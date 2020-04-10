В Москве уже 350 человек вылечились от коронавируса

13:32 Источник: НГ-Online

Еще 37 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

«За прошедшие сутки еще 37 человек выздоровели после лечения от коронавируса. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 350», — сказала заммэра.