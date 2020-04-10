Дома лечатся около 3 тысяч москвичей с коронавирусом
14:12 10.04.2020 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Около 3 тыс. жителей столицы с коронавирусной инфекцией проходят лечение дома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. «Около 3 тыс. москвичей с коронавирусной инфекцией лечатся дома - болезнь у них протекает в легкой форме и не требует стационарного ухода. Однако следить за состоянием пациентов необходимо постоянно. Сделать это в условиях карантина, который должны соблюдать все горожане с подтвержденным диагнозом, помогают специалисты центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы», - говорится в сообщении.
Отмечается также, что врачи центра провели уже более 12 тыс. консультаций. Количество обращений в центр телемедицины никак не ограничено, пациенты могут несколько раз в день, говорится в сообщении. Если у больного нет компьютера или смартфона для видеосвязи, врачи проводят консультации и по телефону. Специалисты также могут оказать психологическую помощь. Агентство городских новостей "Москва"
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